Obra Masbateño sikat na bilang ‘Art Capital’

Hinirang ng Department of Tourism-Bicol (DOT-5) sa pamamagitan ng Proclamation No. 001 bilang “Art Capital of Bicol’ ang Masbate province dahil sa makukulay at naggagandahang mga likha at obra ng mga Masbateñong mahihilig sa sining.

Ayon kay DOT–5 Regional Director Herbie Aguas, aprubado na sa DOT ang Obra Masbateño Arts Festival at kabilang na rin sa official calendar ng National Commission for Culture and Arts (NCCA).

Ito ay dahil sa effort at kanilang pagnanais na mapalakas ang Bicol Region sa larangan ng sining kaya naman ipinakilala ang mga artist na nagpakitang-gilas sa kanilang mga likha at obra at ibinida sa naganap na Obra Masbateño Arts Festival.

Bukod sa arts sector, kabilang din ang visual, literary, culinary, music, dance, photography, film, fashion design, at makeup sector na mas nagpalakas ng art exhibition sa Masbate.

Ginaganap ang art exhibitions tuwing Feb. 27-29 na kakikitaan ng visual arts and photography workshop, dance extravaganza, cooking demo, film and video workshop at songwriting competition.

Suportado ng Masbate provincial government ang Obra Exhibit na una nang nagpakilala sa mga talentadong artist mula pa noong 2021. (Vick Aquino)