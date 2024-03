Nesthy Petecio sinisiw Serbian rival sa round 1

MARTSA sa second round si 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio matapos mabilisang idispatsa ang nakatapat na si Andjela Brankovic ng Serbia sa unang asignatura nito sa First Olympic Qualifying Tournament sa E-Work Arena sa Busto Arsizio, Italy.

Abante sa round 2 ng women’s under-57kgs category si Petecio, 2019 world featherweigjt champion, na nagpakawala ng malulutong na suntok upang mapilitang itigil ni referee Bachir Abbar ang laban sa 1:02 mark.

Makakatapat ni Petecio sa second round laban sa kapwa Tokyo Olympian na si Maria Claudia Nechita ng Romania sa Huwebes ng hapon (oras sa ‘Pinas).

Misyong makabalik sa Olympiad ng 31-anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur na maaaring huling suntok na nito sa Summer Olympic Games.

Tanging dalawang boksingero lamang sa bawat weight class ang may nakalaang puwesto sa 2024 Paris Olympics na nakatakdang lumarga sa Hulyo 27 hanggang Agosto 10 sa makasaysayang Roland-Garros Stadium.

Nagawang makapasok ni Petecio sa Tokyo Games dahil sa mataas na rankings na ibinase noon sa International Olympic Committee (IOC) Boxing Task Force, kasama si Carlo Paalam na nakakuha rin ng bye sa men’s under-57kgs bantamweight na sunod na makakatapat si Andrey Bonilla ng Mexico sa Biyernes gabi, Marso 8 (madaling araw sa Pilipinas).

Sakaling magtagumpay si Petecio laban sa 30-anyos na 2022 Boxam International silver medalist, na impresibo namang napagwagian ng two-time Southeast Asian Games titlist nitong 2024 edisyon sa La Nucia, Spain, sunod nitong makakaharap sinuman isa kina Huyen Tran Nguyen ng Vietnam at Nancy Canan Tas ng Germany sa round 3.

Hindi pinalad ang two-time Asian Championships bronze medalist at 2015 runner-up na makalusot sa paboritong dibisyon sa nagdaang 19th Asian Games sa Hangzhou, China nang yumuko kay two-time Asian at world titlist Lin Yu-Ting ng Chinese Taipei sa round-of-16 sa bisa ng 1-4 split decision.

Nakatakda namang lumaban si all-around combat fighter Hergie Bacyadan kontra Viviane dos Santos Pereira ng Brazil ngayong Miyerkoles ng umaga (hapon sa Maynila) sa women’s under-75kgs category.

Oras na maka-abante ang 29-anyos na middleweight boxer ay makakasagupa nito ang magwawagi kina Chantelle Reid ng Great Britain at Eyed Angel George ng Trinidad and Tobago.

Nagbabalik bilang parte ng women’s boxing squad si Bacyadan na minsang sumabak at nagwagi sa pandaigdigang kumpetisyon sa 2022 Thailand Open at tansong medalya sa 2022 Asian Boxing Confederation Elite Men and Women Championships sa Amman, Jordan.

Lumipat ng vovinam, kung saan matagaumpay itong nanalo ng gold medal sa World Championships at silver medal sa nakaraang 2023 Phnom Penh, Cambodia SEA Games, sa women’s combat under-65kgs division. (Gerard Arce)