Mhicaela Belen nagbabala, Lady Bulldogs babangis pa

Standings W L

UST 4 0

La Salle 3 1

NU 3 1

FEU 2 2

Adamson 2 2

UE 1 3

Ateneo 1 3

UP 0 4

Mga laro sa Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

10:00am – UE vs DLSU (men’s)

12:00nn – FEU vs NU (men’s)

2:00pm – UE vs DLSU (women’s)

4:00pm – FEU vs NU (women’s)

FRIENDLY paalaa, marami pang ibubuga ang Lady Bulldogs.

Ito ang mensahe ni first Rookie-MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen bago ang pakikipagtagpo ng National University (NU) kontra Far Eastern University (FEU) sa pagpapatuloy ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament ngayong Miyerkoles sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

“We’re really happy na paunti-unti na po kaming nakakabangon sa pagkatalo namin. Naniniwala po ako na hindi pa ito ang kakayanan ng team, mayroon pa kami kayang ilabas, kailangan lang namin magtiyaga,” saad ni Belen bilang paghahanda kontra sa Lady Tamaraws sa alas-4 ng hapon.

Tatlong dikit na panalo ang sinagpang ng Lady Bulldogs matapos sumemplang sa opening game laban sa Golden Tigresses ng UST.

Madaling dinispatsa ng Lady Bulldogs ang nakalipas na laro kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons 25-17, 25-16, 25-17, galing naman ang Lady Tamaraws sa 25-22, 25-21, 23-25, 20-25, 7-15 kabiguan kontra Uste.

Tangka naman defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers na makuha ang ika-apat na panalo at ang ikalawang sunod kontra sa nangungulilang University of the East (UE) Lady Warriors sa pambungad na laro sa alas-2 kasunod ng tatlong buwang suspensiyon sa kanilang head coach na si Jerry Yee.

Hindi man gaanong naramdaman ang bagsik ng mga hambalos ng 21-anyos na outside spiker sa nakaraang laro kontra Lady Maroons ng umiskor pa rin si Belen ng 10 puntos mula sa siyam na atake at isang ace, na sinamahan pa ng 16 na excellent receptions at pitong excellent digs.

“For me ang mas naging masaya sa nangyari ay lahat talaga nagamit namin and nag-contribute talaga sila,” wika ni Lady Bulldogs head coach Norman Miguel, na nakakuha ng pagbida kay Vange Alinsug sa 15 points mula sa 13-on-21 attacks at tig-isang ace at block.

Makakatuwang din sa opensa ng NU sina Alyssa Solomon, team captain Erin Pangilinan, ace playmaker Camila Lamina, Chamyy Maaya, Arah Panique, libero Shaira Jardio at nagbabalik na si Sheena Toring.

Napurnada naman ang paninilat na plano ng Lady Tamaraws sa UST, na sasandal kina Jean Asis, Chen Tagaod, Gerzel Petallo, Faida Bakanke, Mitzi Panangin, Margarett Encarnacion at Tin Ubaldok.

(Gerard Arce)