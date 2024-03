Isiniwalat ng dalawang overseas Filipino worker (OFW) na inatasan sila ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ni Pastor Apollo Quiboloy na lumikom ng milyon-milyong pera para sa kanya.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tumestigo sina Reynita Fernandez, kasapi ng KOJC at isang domestic worker sa Singapore at Dindo Maquiling, ang dating executive director ng Children’s Joy Foundation sa Canada na isang charitable organization na sinimulan ni Quiboloy.

Sabi ni Fernandez, 2016 nang bumalik siya bilang tagasunod ni Quiboloy at ginawang lider ng mga worker doon kung saan kinakailangan nilang magbahay-bahay araw-araw at makakolekta ng 200 SG dollars kada araw.

“They can earn money­, like, for one person, that’s like, more than $2,000 in a day. And how many workers does he have? Many. Every single day. And on top of that, they are living in one apartment here,” lahad ni Fernandez.

Kapag “time of month of blessings” tuwing September hanggang Marso ay umaabot sa 12,000 SG dollars ang kanyang quota kung saan kinukuha niya ito mula sa pangangaro­ling, pagbebenta, pag-solicit at pangungutang.

Bukod pa umano ito sa 200 SG dollars mula sa kanyang buwanang kita sa pagtatrabaho at sa 10 percent tithes o alay na ibinibigay sa kanilang simbahan.

Samantala, si Maquiling naman ay umalis sa foundation ni Quiboloy noong 2019 matapos malaman na ang nalikom na 1 million Canadian dollars na tulong para sa mga bata ay hindi pala napupunta sa dapat na makatanggap kung hindi napunta lamang ito sa pang-gas sa jet ng pastor.

Ibinunyag pa ni Maquiling ang tungkol sa ilegal na pagpapakasal sa mga miyembro ng kingdom na umabot na sa 100 para makapasok sa Canada at makakuha doon ng permit residency.

Hindi dumalo sa hearing si Quiboloy kaya nagmosyon si Senadora Risa Hontiveros na ipaaresto ito. Kinontra naman ni Senador Robin Padilla ang mosyon ni Hontiveros na ipaaresto si Quiboloy.

“Ipagpaumanhin po ninyo, akin pong tinututulan ang pasya na ma-contempt si Pastor Quiboloy. With all due respect,” giit ni Padilla.

Dahil dito, binigyan ni Hontiveros si Padilla ng pitong araw para mabaligtad ang mosyon na ipa-cite in contempt si Quiboloy alinsunod sa Section 18 ng Rules ng Senado. (Dindo Matining)