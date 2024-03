UMAPELA sa pamunuan ng Manila International Airport Authority (MIAA) ang mga janitor sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na isantabi ang planong pagbawi ng kanilang kontrata dahil sa mga surot at daga sa dalawang terminal ng paliparan.

Ito’y dahil dismayado si MIAA general manager Eric Ines sa kalidad ng kanilang trabaho sa terminal 1 at 2 kaya pinag-iisipan nitong i-revoke ang kanilang kontrata.

Samantala, aminado ang isang 45-anyos na airport employee na nakakita rin siya ng daga malapit sa pizza parlor sa loob ng airport terminal.

May 10 taon na aniya ang nakalipas nang makita niya ang isang babaeng pasahero na tumatakbo habang sumisigaw dahil sa takot sa daga.

Kaugnay nito, sinabi ni Ines na may mga pagkukulang sa housekeeping at pest control units para linisin at isaayos ang apat na passenger terminal facility,.

