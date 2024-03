Ang ating bansa po ay nasa tinatawag na Typhoon Belt. Ibig sabihin ay nasa lugar ang Pilipinas na madalas daanan ng malalakas na bagyo. Bukod po diyan, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, ang rehiyon sa mundo na maraming bulkan at may malaking tsansa na mangyari ang malalakas na lindol.

Kaya naman po dapat ay laging handa ang ating mga komunidad bago dumating ang anumang emergency. Habang nangyayari at pagkatapos ng kalamidad o emergency ay dapat ring handa at alam ang gagawin ng mga naapektuhan nito.

Ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA); Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs); at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ang siyang mga naatasan para tayo ay mabilis na maabisuhan kung may paparating na kalamidad.

Sa kanila natin malalaman kung ligtas bang lumabas ng bahay o maglakbay o kaya naman ay lumikas sa mas ligtas na lugar.

Pero may mahalagang elemento po na hindi dapat makalimutan para maging epektibo at kapaki-pakinabang ang mga babala at iba pang pahayag na pinapalabas ng mga ahensyang ito.

Ang tinutukoy ko po ay ang pagsasalin ng kanilang mga pahayag sa lengguwaheng maiintindihan ng mga komunidad na maaapektuhan.

Tayo po ay naghain ng panukalang batas para matiyak na ito ang gagawin ng mga ahensyang inatasang maglabas ng mga pahayag patungkol sa mga kalamidad at emergency.

Sa House Bill 9947 na ating nai-file kamakailan, nakasaad na dapat ay nakasalin sa Filipino, Bicolano at iba pang lengguwaheng rehiyonal ang mga pahayag ng PAGASA, Phivolcs, NDRRMC at iba pang ahensyang naatasang kumilos sa panahon ng emergency.

Sa Bicol pa po lamang na laging sinasalanta ng malalakas na bagyo ay iba’t ibang diyalekto na ang salita ng mga tagaroon. Paano pa kaya sa ibang rehiyon na ang salita ay Cebuano, Chavacano, Waray, Tausug at iba pa?

Ayon sa mga pag-aaral, aabot sa 175 ang ginagamit na mga lengguwahe sa Pilipinas depende sa lokasyon ng komunidad. Kinakailangang handa ang lokal na pamahalaan na tumulong sa pagsasalin ng mga pahayag ng mga national government agencies kapag may emergency o kalamidad.

Nakasaad sa bill na maari silang humingi ng tulong mula sa Komisyon ng Wikang Filipino at sa mga State Universities and Colleges (SUCs) sa pagsasalin sa lokal na lengguwahe ng mga impormasyon patungkol sa emergency.

Hindi lamang po tuwing may paparating na bagyo, lindol o pagsabog ng bulkan may krisis o emergency. Kasama rin po ang mga posibleng epidemya, o banta sa ating pambansang seguridad. Mapapanatili nating ligtas ang ating mga kababayan kung simple, malinaw at madaling maintindihan ang mga pahayag patungkol dito.

Kaya po maging ang Department of Health (DOH), Bureau of Fire Protection (BFP), Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), Department of Social Welfare and Development (DSWD) at iba pang ahensya ng pamahalaan ay dapat na handa ring magpalabas ng kanilang mga emergency-related information sa simple at malinaw na pananalita.

Sa panahon ng krisis, ang mabilis at tamang impormasyon ang pinakaimportanteng instrumento na makakatulong para makapagligtas ng buhay. Kailangang matiyak na ang impormasyong ipaparating natin ay klaro at madaling maintindihan. ###