PORDA win ang peg ng kandidata ng isang beauty pageant sa Thailand matapos ang pasabog niya sa pre-arrival activity ng Miss Grand Thailand 2024.

Sa isang video na kuha sa livestream ng event, makikita na ginulantang ng kandidata ang madla sa pa-ambulansyang drama nito kung saan nagkunwari siyang may sakit.

Kalaunan ay tinanggal niya ang hospital gown at tumambad ang suot nitong pulang gown.

Ibinahagi ang nasabing video ng isang Facebook page at umani ito ng mga nakakalokang komento mula sa mga netizen.

Marami ang natuwa sa ginawa ng kandidata pero marami rin ang naimbiyerna dahil hindi raw dapat ginagawang biro ang ganoong bagay.

“I don’t find it humorous at all. Working as EMS deserves better portrayal not just to be taken as a joke like this! Kacheapan!”

“Dog show kung dog show eh para manalo…hahaha”

“Once a meme show, always a meme show. By the way, I have to admit that the entry is entertaining”

“Veklaban talaga ang Miss Grand Aliwwwww”

“Larooooooo” (Vince Pagaduan)