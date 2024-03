Kathryn Bernardo pinagkaguluhan sa PICC, may new endorsement

Patuloy ang pagyaman ni Kathryn Bernardo!

Habang sinusulat ito ay nagshu-shooting si Kath ng kanyang new endorsement. Ang nakakaloka ay sobrang excited na ang fans dito at aabangan daw nila ang launching nito.

Ayon pa sa kuwentuhan ng fans ni Kathryn, pinagkaguluhan nga raw ito sa Philippine International Convention Center (PICC). Doon kasi ang location ng shooting ng commercial.

Pero ang maganda, kahit busy sa work ay nagpaunlak naman ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla sa mga fan na gustong magpa-picture sa kanya during break.

Kuwento pa ng mga usisero sa shooting, nakita raw nilang naglalaro ng tennis ang aktres, parte raw ito ng eksenang kinunan nitong Martes ng umaga.

Kaya pala naglaro ulit ng tennis ang aktres kasama ang ilang kaibigan kamakailan lang. Siguro ay paghahanda niya ito para sa nasabing bagong endorsement.

Two days ago nga ay pinusuan ng netizens ang mga photos na kumalat sa X aktres habang naglalaro si Kath ng tennis.

Anyway, parami nang parami at palaki nang palaki ang pamilya ni Kathryn. Yes, pamilya kasi ang turing ng Kapamilya Phenomenal Star sa mga ineendorso niyang produkto.

At dinig nga rin namin ay mas marami pang bagong endorsements at renewal ng contracts ang dapat abangan kay Kathryn.

Ang bongga talaga ng ex ni Daniel!