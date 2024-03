Jorelle Singh bumida sa unang panalo ng Capital1 Solar Energy

MALIWANAG na unang panalo ang nakamit ng Capital1 Solar Energy mula sa masipag na laro ni team captain Jorelle Singh upang tungo sa 25-18, 25-20, 19-25, 25-20 panalo sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kumonlekta ang dating National University (NU) Lady Bulldogs spiker ng kabuuang 13 puntos mula sa 12 atake at isang block upang ibigay kay multi-titlist head coach Roger Gorayeb ang una nitong tagumpay sa pagbabalik sa professional league, habang nahulog naman sa 0-3 marka ang baguhang koponan ring Strong Group.

“Sobrang masaya lang kasi importante itong laro dahil ito iyung magpapa-boost ng confidence at morale namin. Kaya ine-expect namin na mas magiging maganda iyung game at makapag-perform nang maayos next game,” wika ng 28-anyos na outside hittet. “Nagkulang sa communication at receive sa next set nag-usap na kami,” dagdag ng 5-foot-5 player.

Aminado si Gorayeb na hindi pa gaanong gamay ng mga manlalaro nito ang sistemang pinapatakbo na umaasang makakabisado sa lalong madaling panahon upang mas higit na makasabay sa takbo ng laro sa liga.

“Hirap na hirap pa kami mula sa setter at libero, iyung sistema ko kasi bago sa katawan nila, parang alienated sila, hindi ito iyung ginagawa nila dati, sana huwag abutin ng isang taon bago nila makuha,” paglalahad ng San Sebastian Lady Stags chief tactician na nakakuha rin ng suporta mula kay Patty Orendain na may siyam na puntos at kina Jane Lana at Arriane Layug na kapwa may walo.

“Everyday is a learning process, new team ito pero old players. Concern ko iyun kasi iyung maturity nila as a player, nagpapakiramdaman rin sila. Iyung chemistry hindi pa perfect at kailangang mag-ensayo nang mag-ensayo. Hinfi baleng mawala pasensiya ko, huwag lang iyung may-ari. Kailangan nilang magtino at umayos sila.”

Nalasap ng Capital1 ang una nilang set victory sa liga dulot ng nagawang 11 atake at dalawang blocks, subalit naging malaking tulong sa koponan na pagmamay-ari ng magkapatid na Milka at Mandy Romero, anak ni Rep. Mikee Romero, ay ang 12 pagkakamali ng Strong Group, habang naging mas maganda naman ang ipinakitang atake at depensa ng Solar Energy sa pagtala ng 14 kills, tatlong blocks at isang ace.

Nag-init naman si Reblesa sa ikatlong set upang makuha ng SGA ang una nilang panalong set sa liga matapos walisin ng Petro Gazz Angels at Chery Tiggo Crossovers. Nakakuha ng mas maraming atake ang Strong Group sa 15 kumpara sa 10 ng Capital1.

Asam pang mapahaba ng Capital1 ang kanilang nakuhang panalo laban sa magbabawing PLDT High Speed Hitters sa darating na Sabado sa unang laro sa alas-2 ng hapon sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City, habang babanggain naman ng Strong Group ang reigning champions na Creamline Cool Smashers sa susunod na Martes sa PhilSports Arena.

(Gerard Arce)