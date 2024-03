Jordan Clarkson pinakamatinik na bench player ng Utah Jazz

PINAGLARUAN ni Jordan Clarkson ang triple-double para ikampay ang Utah Jazz sa 127-115 panalo laban sa ini-host na Washington Wizards Lunes ng gabi (Martes ng umaga sa Pilipinas).

Tumapos si Clarkson ng season-high 38 points, 10 rebounds at 7 assists, nag-ambag si Collin Sexton ng 29 points at may 17 points, 15 rebounds at career-high 6 blocks si John Collins.

Tapon sa basurahan ang 32 points ni Jordan Poole, 23 ni Kyle Kuzma at 21 ni Tyus Jones sa Washington. Nadiskaril ang milestone ni Kuzma, inilista ang 8,000 points ng career.

Humarabas sa dulo si Clarkson, tumira ng 5 of 6 shots para siguruhin ang panalo. Siya na ang reserve ng Jazz na may pinakamaraming 30-plus point games sa team history.

Umeksena si Clarkson habang wala sina leading scorer Lauri Markkanen (thigh) at main defender Walker Kessler (foot).

Abante pa ang Wizards 113-111 pero mula sa 5:21-minute mark ay wala nang naipasok na field goal.

Naka-bentahe pa ang Washington sa fast break points 33-14 pero nu’ng kinakailangan na ang puntos ay hindi nakaiskor. (Vladi Eduarte)