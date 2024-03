Isinugod sa ospital si dating First Lady Imeda Marcos dahil sa pneumonia, ayon sa anak nitong si Senadora Imee Marcos.

“Suspected pneumonia as she has been having fever [and] cough on [and] off. Given her age, we [have to] take [maximum] precautions,” sabi ng senador sa mga reporter.

“Inospital na namin for close monitoring,” dagdag pa ni Imee na hindi na nagbigay ng karagdagang detalye.

Nasa Australia naman si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para dumalo sa Australian-ASEAN Summit.

Noong Mayo 2023, sumailalim ang 94 anyos na dating First Lady na angioplasty procedure. (Dindo Matining)