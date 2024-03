‘Goldenberg: The concert series’ kinasa! Malacanang nilapit mga Pinoy musician sa kabataan

Pinatikim sa mga kabataang Pinoy musician ng gobyernong Marcos ang world-class music concert sa idinaos na “Goldenberg: The Concert Series” kamakailan.

Layon nito na ikonekta ang mga kabataang Pinoy sa mga talentadong musician sa Pilipinas.

Idinaos ang inaugural concert noong Sabado, Marso 2, sa makasaysayang Goldenberg Mansion sa San Miguel, Manila.

Ang event ay tinampukan ng mga performance ng mga musician mula sa Manila Symphony Orchestra, na may dalawang shows sa alas-2 ng hapon at alas-4 ng hapon.

Ang Goldenberg Mansion, minsang naging tirahan ni Stella Goldenberg-Brimo, isang regular soloist sa Manila Symphony Orchestra matapos ang Second World War, ay naaangkop na pinili bilang venue. Ang tampok na pianist para sa gabi ay si Mariel Ilusorio, protégé mismo ni Mrs. Stella Goldenberg-Brimo.

Ito ang una sa mga serye ng monthly concerts na idaraos sa Goldenberg Mansion, na ang bawat isa ay magtatampok ng mga talentadong Filipino musicians at magsusulong ng pagtutulungan sa Philippine art at music community.

Layunin din ng “Goldenberg: The Concert Series” na lumikha ng kakaibang konsiyerto na pagsasamahin ang genres at art experiences, habang binibigyang-pugay ang mga kilalang heritage at cultural celebration months.

Kabilang sa mga dumalo ay ang mga music student mula sa iba’t ibang eskuwelahan at unibersidad, kabilang ang University of Santo Tomas, La Consolacion College, at San Beda University, gayundin ang mga iskolar mula sa PARC Foundation at Manila Symphony Orchestra Music Academy.

Ang konsiyerto ay tinangkilik din ng music at board members mula sa cultural and arts commissions, kabilang ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA), ang Asian Cultural Council (ACC), at ang National Music Competitions for Young Artists (NAMCYA).