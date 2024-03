Feeling BF kay Maris: Anthony Jennings nagselos kay Jake Ejercito

Level up na nga ang love story nina Snoop at Irene sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Sila ang mga characters na ginagampanan nina Anthony Jennings at Maris Racal na tinatawag ngayon bilang MaTon.

Sa panibagong yugto nga na ito ay napalayo na sa Binondo ang dalawa dahil nagwo-work na nga si Irene sa isang hardware sa Bulacan.

Dito nga na-meet ni Irene ang bagong character na si Aldrich na ginagampanan ni Jake Ejercito.

Mas naging exciting ang mga sumunod na eksena dahil sa pagseselos ni Snoop nang makita niya sina Irene at Aldrich na magkasama sa kanyang unang pagbisita sa hardware.

Kampante pa rin ang mga MaTon fans na kay Snoop pa rin mapupunta si Irene kahit na posibleng magkaroon ng chemistry sina Irene at Aldrich sa mga darating na episodes.

Aabangan din sa mga susunod na linggo kung maaagaw ba ni Jake si Maris kay Anthony sa serye. Pero pabirong nagbanta ang ilang MaTon fans na hindi sila papayag na maagaw ni Jake si Maris kay Anthony, ha!

Samantala, viral ang TikTok video ng MaTon na in-upload ng director ng ‘Can’t Buy Me Love’ na si Direk Mae Cruz Alviar dahil sa pagsayaw ng dalawa at medyo sexy pa nga ang pagsayaw ni Maris kay Anthony na nagpakilig talaga sa fans.

Bongga!