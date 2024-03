ISANG dating professor ang nag-donate ng $1 bilyon para pang-tuition ng mga medicine student sa Albert Einstein Medical School (AEMS) sa Amerika.

Sinalubong ng masigabong palakpakan, talunan, iyakan, yakapan at hiyawan ng mga estudyante ng AEMS ang nasabing balita dahil hindi na nila magiging problema ang pambayad ng kanilang tuition.

Salamat kay Dr. Ruth Gottesman dahil sa kanyang $1 bilyon donasyon sa unibersidad.

Ayon sa ulat ng Forbes, pumanaw ang asawa ni Ruth na si David Gottesman noong Setyembre 2022 at ibinilin nito na gamitin ang kanyang kayamanan sa paraan nais nito.

Dahil sa ginawa ni Ruth, lahat ng fourth year medical student sa unibersidad ay libre nang makakapag-aral mula Agosto ng taong ito, ayon sa Albert Einstein College of Medicine.

Hindi bago kay Ruth ang pagtulong sa kapwa.

Sa edad na 93, nagretiro siya bilang propesor sa Department of Pediatrics ng Albert Einstein School of Medicine pero naging aktibo naman siya bilang isa sa mga board of trustee ng unibersidad.

Sa katunayan, siya ang nagsimula ng isang literacy program sa paaralan.

Nakuha ng kanyang asawa ang kayamanan nito na $3 bilyon sa oras ng pagpanaw nito mula sa kanyang stocks sa Berkshire Hathaway.

Noong nabubuhay pa ito, nagbigay siya ng $25 milyong donasyon sa Yeshiva University habang nasa $330 milyon ang nai-donate niya sa mga charity bago siya pumanaw.

Ayon sa Einstein University, ito ang pinakamalaking kontribusyon na natanggap ng unibersidad sa kanilang kasaysayan.

Maililigtas nito ang mga medical student mula sa pagkakabaon sa $200,000 sa student loan para maitawid ang kanilang pag-aaral.