eSports training hub ipoporma sa RMSC

INAASAHANG mas huhusay at lalakas lalo ang pambansang koponan sa Electroic Sports o eSports sa nakaplanong pagkakaroon nito ng permanenteng training venue para sa lahat ng pinaglalabanang laro sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex sa Vito Cruz, Manila.

Ito ang nalaman mula kina Philippine Electronic Sports Organization (PeSO) Executie Director Marlon Marcelo at Project Manager Victor Cabuay sa kanilang pagdalo sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum, Martes, kung saan inihayag nito ang mga detalye sa gaganapin na “Unity League: Mobile Legends Bang Bang”.

“We just asked for a training venue na kahit 100 square meters lang na makakapagset-up ng mga gamit para sa mga atleta natin sa iba’t-ibang games,” sabi ni Marcelo habang ipinapaliwanag ang pagsagawa ng amateur at grassroots development tournament na Unity League.

Inihayag din ni Cabugay na nakataya sa torneo na bagaman amatuer ay merong insentibo na kabuuang P3M premyo kung saan iuuwi ng kampeon ang P2M habang ang natitira ay para sa pangalawa at pangatlo sa torneo na inorganisa ng government-owned broadcaster na People’s Television Network (PTV).

Ang torneo, na isang hagdan para maging miyembro ng pambansang koponan ay may limang regional meet na ang una ay sa NCR sa April 20-21, Northern Luzon sa May 4-5, Southern Luzon leg sa May 18-19, Visayas leg sa Hunyo 1-2 at ang Mindanao leg sa Hunyo 1-19.

Umaasa din si Marcelo na matutugunan ng programa ang pagdidiskubre ng mga susunod na pambansang atleta na masasandigan nito para manatiling bitbit ang iginawad dito ng internasyonal nitong pederayon na IESF bilang NSA of the Year sa buong mundo.

