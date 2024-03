Pinasisiguro ni ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo sa Department of Trade and Industry (DTI) na maipatupad na sa katapusan ng kasalukuyang buwan ang P500 na buwanang diskuwento sa grocery para sa milyon-milyong senior citizen at mga person with disability (PWD).

Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, ipinaalala ni Tulfo ang pangako na ibinigay ng Department of Trade and Industry (DTI) kay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez noong nakaraang linggo ukol sa pagtaas ng diskwento.

Sa naturang pulong, nangako ang DTI na i­patutupad ang pagtaas sa diskwento sa grocery sa katapusan ng buwan mula sa kasalukuyang diskwento na P65 kada linggo o P260 kada buwan, gagawin itong P125 kada linggo o P500 kada buwan. Saklaw dito ang mga pagkain, karne, at agricultural products.

Nilinaw naman ni Director Marcus N. Valdez ng Consumer Policy and Advocacy Bureau ng DTI na ang ahensya ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Agriculture at Department of Energy para sa pagpapatupad ng pagtaas ng diskuwento. (Eralyn Prado)