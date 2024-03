Donita Rose pumayat ng 45lbs, sexy na uli

Hindi ikinakaila ni Donita Rose na lumaki talaga siya, na malaki talaga ang itinaba niya.

Pero marami ang ginulat ni Donita ngayong pumayat na siya uli. Na ang sexy na naman niya.

Kuwento ni Ruffa Gutierrez na malapit kay Donita, 45 lbs daw ang nabawas sa timbang ng kaibigan.

“So happy for D (Donita), 45 lbs ang nabawas sa timbang niya. She did it in a healthy way, ha! Bibilib ka talaga sa kanya,” sey ni Ruffa.

Sa California na based ngayon si Donita at talagang nagtiyaga siyang magpapayat.

“Nagulat talaga kami nina Vina (Morales) at Sunshine (Cruz) nang mag-dinner kami. Obvious talaga ang pagpayat ni D.

“Ang sexy niya,” sey ni Ruffa.

At sa pagpayat nga ni Donita ay lalong na-inspire si Ruffa sa ginagawa niyang pagpapapayat.

Noong February nga kasi ay nabawasan na si Ruffa ng 8 lbs sa kanyang timbang at ngayong March nga ay desidido siya na mas malaki pa ang mabawas sa kanyang timbang.

Kahit nga busy siya sa taping ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay nagagawa na raw niyang makapag-exercise.

Siyempre, need din daw na mag-diet.

Madalas ding pumunta si Ruffa sa clinic ni Dra. Vicki Belo for treatment para maging tight ang kanyang skin.

Kailangan din kasing maiwasan na mag-sag ang skin kaya masipag nga si Ruffa sa pagbisita sa clinic ni Dra. Belo.

“Of course, kaya palagi ako sa mga clinic ni Dra. Vicki,” sey niya.

Going back to Donita, naikuwento rin ni Ruffa na isang buwan ito sa Pilipinas.

“May mga TV guesting siya sa ilang shows,” tsika pa ni Ruffa.

‘Yun na!