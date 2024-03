Denver Nuggets ni Nikola Jokic sobrang liyamado sa pustahan

NAKATUTOK ang mga mahihilig mamusta sa defending champions Denver Nuggets ni Nikola Jokic pagharap nila sa Phoenix Suns ni Kevin Durant sa 2023-2024 NBA regular season game gayong Miyerkoles (Martes ng gabi sa Amerika).

Liyamado sina Jokic at ang Nuggets sa pustahan habang super dehado ang tropa ni Durant na Suns.

Bukod sa pambato nilang si Jokic, tangan fin ng Nuggets ang home court advantage na isa sa dahilan kung bakit dehadong-dehado ang dadayong Suns.

May dibidendong 1.24 ang Denver habang 4.20 lang sa Phoenix, ibig sabihin magiging P124 ang kada P100 na taya para sa Nuggets habang sa Suns ay P420 ang makukuha sa P100 na pusta.

Malaki ang diperensiya kaya posibleng maghanap ang mga pupusta sa Suns ng mas may tsansang manalo.

Balikatan ang odds kapag may minus 9.5 ang Denver, dahil magiging 1.97 ang bigay sa kanila at magiging liyamado ang Suns sa dibidendong 1.88 sa plus 9.5.

Dikit lang ang bigayan kaya posibleng magkasundo ang mga mamumusta sa nasabing partida.

Isa sa maiinit na team ang Denver dahil nakaka-anim na sunod na silang panalo, tangan nila ang 42-19 karta parasa third place sa team standings sa Western Conference.

Nasa sixth spot naman ang Suns hawak ang 35-26 record. (Elech Dawa)