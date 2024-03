Claudine Barretto wasak puso sa pagpanaw ni Jaclyn Jose

Durog na durog ang puso ni Claudine Barretto sa pagkamatay ng itinuturing niyang ina sa showbiz, si Jaclyn Jose.

Mahabang panahon din silang nagsama bilang mag-ina, at naging mag-tita pa sa harap ng kamera. Kaya hindi rin matatawaran ang pagiging malapit nila sa isa’t isa.

At sa nangyari kay Jaclyn, nakaramdam ng kakulangan si Claudine sa pagmamahal, atensiyon na binibigay niya sa nanay-nanayan niya. Pakiramdam niya, nagkulang siya sa pagbibigay ng atensiyon dito, sa huling tatlong buwan.

Heto nga ang mensahe ni Claudine:

“Feb. 29 Direk Wenn (Deramas) left us.

“March 2 Nanay Jane you left us. You left me.

“I’m in unbearable pain. Everything is painful.

“You lived 11 houses down from my house. I will miss you coming up to my room, tulog ako, tatabihan mo ako. Kapag nagising ako, sasabihin mo, ‘anak na-miss ka lang ni Nanay. Nandito lang ako, tulog ka pa di ako aalis nang ‘di kita napapatulog’.

“Kapag may pinagdadaanan ako, tatakbo ako mula bahay ko papunta sa bahay mo. Didiretso ako sa room mo at tatabihan kita.

“Sabay sabi, ‘Nay pwede dito muna ako’. Yayakapin mo ako nang mahigpit. Kakantahan at patatahanin.

“Kinabukasan may mainit na sabaw iaakyat ni yaya Ging sakin.

“Galit ako kasi 3months na kita hindi dinadalaw. Ayoko mag isa ka.

“Nay tulungan mo ako please. I luv you sobra Nay.

“Ang ilap ng tadhana para sa atin dalawa. Ang sakit sakit Nay.

“Miss na miss kita. I’m sorry hindi kita naramdaman gaya ng dati. Ikaw bilang nanay ko alam mo may mali, andito ka kaagad.

“Mahal na mahal kita Nay…”

Ramdam na ramdam ng mga fan ang sakit na nararamdaman ni Claudine sa kasalukuyan.

Heto nga ang mensahe nila para kay Claudine:

“The way I hear you saying this with that endearment ‘Nay’ feels home but painful at the same time now. We had been hearing you calling her that for a long time. Sending our warmest hugs to you too.”

“Mula sa Puso (teleserye and movie) & Dahil Mahal na Mahal Kita. I always come back to these films whenever I’m feeling nostalgic. I am heartbroken. My condolences. May she rest in peace.”

“Dahil Mahal na Mahal Kita’ fave movie namin, Tita mo siya doon.”

“I remember she’s always Claudine’s nanay-nanayan sa mga movies niya. Especially sa ‘Dahil Mahal na Mahal Kita’ film.”

“Tita mo rin siya movie niyo ni Rico Yan. Rip Jaclyn.”

“Sobrang nakakalungkot. Condolence Idol! Tatlo na silang angel mo sa langit. Rest in peace Po Nanay Magda.”

“Miss Clau, pakatatag ka. Naku, ang daya nila Kuya Rico, Direk Wenn and Ms. Jane. For sure nagre-reunion na sila ngayon. Pero for sure ayaw ka nilang maghinagpis ng sobra.” (Dondon Sermino)