Bowling legend Bong Coo iluluklok sa Hall of Fame

KIKILALANIN ang pinakamahuhusay na mga babaeng atleta, coaches at administrator sa pangunguna ni Bowling Hall of Famer Olivia “Bong” Coo sa pagsasagawa sa bansa ng pinakaunang Women In Sports Awards Night 2024 sa darating na Marso 20 sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum.

Inihayag mismo nina Coo, kasama ang dating Philippine Olympic Committee (POC) Athletes Commission Chairman Nikko Huelgas, Judith Staples ng Masters Athletic Association at Philippine Olympians Association (POA) secretary-general Stephen Fernandez ang espesyal na aktibidad na nakatuon sa pagkilala sa mahuhusay na kababaihan sa ginaganap kada Martes na Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum.

“The event is actually from the mantra of empowering women as stated in the Philippine Commision for Women,” sabi ni Coo, sa natatanging aktibidad para sa mga kababaihan na kinabibilangan ng mahigit na sa 300 nominees na iniendorso mismo ng kabuuang 75 na national sports associations (NSAs).

“We are expecting that the number of nominees will go higher,” sabi naman ni Staples, na kabilang sa komite pati na sina Huelgas at Fernandez na nag-review sa lahat ng mga ipinasang nominees. “But this year, we only focus on the 2023 performances and of those women in sports only,” sabi pa nito.

Tampok sa epesyal na award ang kikilaning Women Athlete of the Year gayundin sa coaches habang may espesyal na karangalan na igagawad din sa Hall of Fame, Masters, Differently-abled Athlete at sa natatanging nakapagbigay ambag sa sports sa kategorya na FLAMES.

Isang natatanging singsing, na sumisimbolo ng kanilang natatanging karangalan bilang mahusay na kababaihan, ang ibibigay din sa bawat mapipiling atleta at coaches maliban pa sa makakamit na regalo mula sa pribadong sponsor. (Lito Oredo)