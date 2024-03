Inimbitahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga Pilipinong matagal nang hindi nakakauwi sa bansa na magbakasyon at tingnan ang transpormasyon sa ilalim ng Bagong Pilipinas.

Nakipagkita ang pangulo sa Filipino community sa Melbourne, Australia kung saan ibinida nito ang mga pagbabago sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Huwag aniyang kalimutan ang pagiging Pilipino dahil sa ganitong paraan ay mananatili ang ugnayan sa Pilipinas kahit nasaan man ang mga ito ngayon.

“Let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Pilipinas, ang Bagong Pilipinas. ‘Yan ang aming itinataguyod. ‘Yan po ang aking ipinaglalaban ngayon,” anang pa­ngulo.

Sa kasalukuyan ay mayroong tinatayang 408,000 na mga Pinoy at Australian-Filipino na nakatira sa nabanggit na bansa at bihira na lamang umuwi sa Pilipinas kaya hinikayat ng Presidente ang mga ito na mamasyal sa bansa para makita nila ang kagandahang taglay ng Pilipinas. (Aileen Taliping)