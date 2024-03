LUMAPAG sa Top 7.5 na puwesto sa listahan ng Top 10 fastest growing provinces ang lalawigan ng Bulacan, ayon sa 2022 Economic Performance of the Provinces in the Philippines na inilabas ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong nakaraang buwan.

Mula sa pinagsama-samang datos sa first-time result ng Provincial Products Accounts (PPA), isang paraan upang maitala ang Gross Domestic Product (GDP) sa subnational level ng 16 pilot region sa labas ng National Capital Region (NCR), nirangguhan nito ang 82 lalawigan at 17 highly-urbanized city (HUC) sa bansa mula Nobyembre hanggang Disyembre noong 2023.

Mula sa nasabing listahan na inilabas ng PSA noong Pebrero 19, 2024, ikaapat ang Bulacan sa naiambag nitong 3.0% sa GDP kung saan nanguna rito ang Laguina na may 5.0% share; Cavite, 3.7%; Batangas, 3.1%; Pampanga, 2.6%; Cebu,1.9%; Pangasinan, 1.8%; Rizal, 1.7%; Nueva Ecija,1.5%; at Bataan, 1.3%.

Samantala, nalampasan ng annual growth rate ng top 10 provinces ang national GDP growth rate na 7.6% kung saan una sa ranking ang Lalawigan ng Aklan na may 22.5% growth, sumunod ang Nueva Vizcaya na may 13.1%’; Davao Oriental na may 12.3% growth sa ikatlong pwesto; Sorsogon, 12.2%; Batanes, 11.5%; Zambales, 11.3%; Romblon na pumantay sa Bulacan sa 7.5 rank na may 9.8% growth; Tarlac,9.7%; at Kalinga na may 9.3 rating.

Samantala, tiniyak nina Bulacan Gov. Daniel Fernando at Vice Gov. Alexis Castro na patuloy nilang pasisiglahin ang takbo ng ekonomiya sa kanilang lalawigan para makatulog sa pagsusulong ng kaunlaran ng buong bansa. (Jun Borlongan)