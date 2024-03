Willie Revillame tahimik pa sa balik-TV

Tahimik pa si Willie Revillame sa sinasabing malapit na uling umere ang kanyang ‘Wowowin’ game show.

Actually, marami na ring naglalabasang tsika na malapit na ngang mapanood uli sa TV si Willie, pero tikom pa rin siya tungkol sa bagay na ito.

May mga nagsasabi nga na maraming gustong mag-invest para makabalik na sa TV ang ‘Wowowin’, pero hindi naman nagsasalita si Willie tungkol doon.

Sabi lang ng isang malapit kay Willie na inusisa namin, hintay-hintay lang daw.

Sa ngayon daw ay nasa hometown niya sa Cabanatuan si Willie at nag-e-enjoy na kasama ang mga kababata niya.

Naggo-golf lang daw si Willie.

“Hintayin mo na lang na mag-announce si Willie. Bibiglain na lang niya tayo. Palagi namang nagbabasa si Willie ng Abante kaya isa ka sa unang makakaalam.

“Nasa Cabanatuan kasi ngayon si Willie. Busy sa paggo-golf kasama ng mga kababata niya. Enjoy siya. Ganun lang muna ginagawa niya,” sey ng kausap namin.

Tsinek din daw ni Willie ang isang biniling bahay sa Cabanatuan na pinatirhan daw ng TV host-producer sa isang malapit na kamag-anak.

“‘Yung tito at tita ni Willie ang nakatira sa bahay na binili niya, pero may room din siya roon. So ngayon, bakasyon muna siya sa Cabanatuan,” sabi pa ng source namin.

So medyo senti ba si Willie kaya umuwi ng Cabanatuan?

“Hindi naman. Masaya nga si Willie. Gusto lang talaga niyang makasama ang mga kababata niya.

“Hindi naman siya ‘yung senti. Okey si Willie,” dagdag na tsika pa ng taong kausap namin.

‘Yun na! (Jun Lalin)