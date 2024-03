NAGPALABAS ang United Nations (UN) ng global alert kaugnay sa kakulangan ng mga guro partikular sa sekondarya o high school.

Inisyu ng UN ang naturang alerto noong nakaraang linggo sa isang pagpupulong ng International Task force on Teachers for Education sa Johannesburg sa South Africa.

Ayon sa UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), kailangan ng pito mula sa 10 guro na papalit magturo sa secondary level pagsapit ng 2030.

Sinabi ng UNESCO na mangangailangan ng 44 milyon na guro ang buong mundo pagsapit ng 2030 para maisakatuparan ang sustainable development goal ng dekalidad at patas na edukasyon.

Malaki anila ang epekto ng kakulangan ng mga guro sa buong mundo dahil magreresulta ito ng malaking bilang ng mga estudyante sa isang classroom, educational disparity at financial strain sa sistema ng mga paaralan at mababang kalidad at access sa edukasyon.