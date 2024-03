“May pinagtatakpan?”

Ito ang tingin ni ACT-CIS Rep. Erwin Tulfo sa nangyari sa Maco landslide noong nakaraang buwan lang.

Tila walang ahensya ang nais mag-imbestiga daw sa pagkamatay ng 90 katao sa Maco, Davao de Oro noong nakaraang buwan dulot ng landslide.

Aniya, “parang walang gustong kumilos at parang gustong ibaon na lang natin sa limot ang insidente”.

Ayon kay Cong. Tulfo, “okey lang na hindi na imbestigahan kung walang namatay, kaso 90 ang binawian ng buhay doon…ganun-ganun na lang ba”?

Dagdag pa ng mambabatas, akala niya ay kikilos agad ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) o ang Mines and Geosciences Bureau (MGB) para mag-iimbestiga subalit walang nangyari.

Sa isang interview, sinabi ng House Deputy Majority leader na dahil walang gustong kumilos, naghain sila ng panukala kasama si Davao De Oro 2nd District Rep. Ruwel Peter Gonzaga para manghimasok na at imbestigahan ng kongreso ang malagim na insidente.

Anang neophyte congressman, “nasa komite na ni Dinagat Cong. Allan Ecleo, chairman ng Committee on Disaster pero di pa rin masimulan dahil magbabakasyon muna ata daw yung head ng secreteriat nila”.

Di niya raw maintindihan pero mukhang may puwersa na gustong pagtakpan ang nasabing kaso.

Suportado naman ng house leadership at ilang mambabatas, tulad ACT Teachers at Gabriela Partylist ang pag-iimbestiga ng Kamara sa Maco landslide incident.

“We can’t just sitdown at hayaan lang natin na hindi gumulong ang hustisya para sa 90 na namatay”, ani ACT Teacher Cong. France Castro.

“Dapat may managot dito kasi idineklara na nga na no build zone bakit may mga bahay pa rin doon?”, pahabol pa ni Tulfo.