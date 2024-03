Timberwolves nalagas pangil kay Kawhi Leonard, Clippers

UMISKOR ng 32 si Kawhi Leonard, inayudahan ng 24 ni Norman Powell at tinalo ng Los Angeles Clippers ang Minnesota Timberwolves sa manipis na 89-88 decision Linggo ng gabi (Lunes ng umaga sa Pilipinas).

Sa mahigpit na depensa nagkatalo ang dalawa sa top four teams sa Western Conference, naglista ng 24 turnovers combined – 15 sa Minnesota.

Naka-15 points si Paul George sa kabila ng 5 of 16 shooting, 3 for 11 sa 3s. Namigay ng 10 assists si James Harden pero 0 of 10 ang shooting para sa LA.

No. 4 sa West ang Clippers (39-20), No. 2 ang Wolves (42-19) na kalahating laro sa likod ng No. 1 Thunder (42-18).

“This was an old-school, 1985 game,” komento ni Los Angeles coach Tyronn Lue. “But I loved the way we kept competing and kept guarding, defending.”

Kinapos ang 27 points ni Anthony Edwards at 18 points, 8 rebounds, 8 assists ni Karl-Anthony Towns sa Wolves.

Hindi rin nagkalayo ang shooting percentage ng magkatunggali – 32/85 ang Clippers, 31/80 ang Timberwolves.

“It was a very physical game,” ani Minnesota center Rudy Gobert. “I thought there was a lot of touching, grabbing, just like a playoff game.”

Binasag ng layup ni Leonard ang 84-84 tie, dumakdak si Towns para idikit ang Wolves sa isa pero sablay ang 3 attempt ni Edwards at jumper ni Towns. Sinelyuhan ng free throws ni Kawhi ang panalo.