“Of course, ito ang prayoridad ng administrasyon ngayon ang paghahanap ng mga paraan para maibsan ang paghihirap ng tao lalo na sa mga araw-araw na gastusin”.

Ito ang tugon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sa isang panayam, kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para makatulong sa mataas na presyo ng mga bilihin at gastusin na pangaraw-araw.

“Hindi lang kasi naha-highlight pero halos linggo-linggo namimigay ng mga bigas at cash ang administrasyon sa mga probnisya at inuuna lang ang mga nasa laylayan ng lipunan”, ayon kay Speaker Romualdez.

Dagdag pa niya, “maraming programa ang Marcos Administration like mga scholarship sa TESDA, livelihood at business opportunity sa mga gustong magkaroon ng munting negosyo, at cash assistance o AICS ng DSWD na ipinamamahagi sa mga tao”.

“The government is sensitive to the needs of the people kaya laging nag-iisip ang gobyerno kung paano matugunan ang immediate needs ng mga tao”, ani Romualdez.

Binanggit din ng lider ng kongreso pati ang mga magsasaka ay may mga ayuda din sa pamamagitan ng cash incentives pag binenta nila ang kanilang mga bigas sa gobyerno.

Tinukoy din ni Speaker Romualdez na ang pagsasabatas ng Extended Centenarian Act o pagbibigay ng cash grant ng P10,000 sa senior citizens na edad 80 at kada limang taon ay bahagi ng Marcos Administration aid sa lahat ng centenarian at nonagenarians.

“Pumayag na rin ang Department of Trade and Industry (DTI) na taasan na ngayong March ang grocery discounts ng mga senior at PWDs sa P500 kada buwan matapos nating pakiusapan ang DTI”, dagdag ng mambabatas mula Leyte.

Pahabol pa ni Romualdez, “and we don’t stop there kasi may ongoing dayalogo kami ng PhilHealth na kung maaari ay sagutin na nila ang kalahati ng hospital bills ng mga miyembro at libre na ang mga x-ray, ultra sound, ECG, mammography at iba pang diagnostic exams”.

Giit pa ni Romualdez, pinag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pagsubsidiya ng mura at magandang klase ng bigas sa pamamagitan ng pag-import nito na ibebenta ng pamahalaan sa pamamagitan ng kadiwa registered stalls sa mga palengke sa buong bansa.