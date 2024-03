Showbiz nagluluksa sa pagkamatay ni Jaclyn Jose

Ipinagluluksa ng Philippine showbiz ang pagkamatay ng premyadong aktres na si Jaclyn Jose o Mary Jane Guck sa tunay na buhay.

Si Jaclyn ay 60 years old (October 21, 1963 – March 2, 2024).

Sunday night nang kumalat ang balitang natagpuan sa kanyang bahay sa isang village sa Quezon City ang mga labi ni Jaclyn.

Atake diumano ang dahilan ng pagpanaw ni Jaclyn ayon na rin sa anak niyang si Andi Eigenmann.

Pinaniniwalaan na Saturday namatay ang premyadong aktres at dahil wala siyang kasama sa bahay ay Sunday na nang madiskubre ang kanyang mga labi.

Isa ang Star for All Seasons na si Vilma Santos sa maraming nagulat sa pagkamatay ni Jaclyn.

Nang makausap namin si Ate Vi ay sinabing nagkasama sila ni Jaclyn sa 1989 movie na ‘Imortal’ ng Viva Films.

“Sa ‘Imortal’ kami nagkasama ni Jaclyn/Jane.

“Nabigla rin ako, Jun!!! I really dont know what to say. I could not believe wala na si Jaclyn/Jane… Big loss!!!!

“Condolences and prayers! Rest in peace Jane. MARAMING SALAMAT!” ang pahayag ni Ate Vi nang maka-chat namin.

Sa pamilya ni Jaclyn/Jane, mula po sa Abante, our condolences! (Jun Lalin)