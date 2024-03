Puwede nang magmay-ari ng mga semi-automatic rifle ang mga sibilyan, ayon sa Philippine National Police (PNP) nitong Lunes.

Isiniwalat ni PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, nagsagawa ang PNP ng pagsusog sa implementing rules and regulations ng Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act.

Aniya, bago pinairal ang RA 10591 ay pinahihintulutan ang mga sibilyan na mag may-ari ng rifle pero nang ipasa ang batas, pinagbawal ito.

“Nagkaroon ng TWG [technical working group] to study the possibility of amending some of the provisions that are inherent sa function and authority ng ating Chief PNP. So, nagkaroon ng minor amendment sa IRR. Sa ngayon, ang private citizens na nagmamay-ari ng rifles, particularly ‘yong 7.62 pababa at may classification na semi-automatic ay pwede na itong palisensyahan ng civilian,” paliwanag ni Fajardo.

“Puwede nang magmay-ari ang sinumang civilian ng 7.62, ‘yon pong M14 pababa, basta ‘yong baril hindi siya automatic ‘yong sa selection niya,” dugtong pa niya.