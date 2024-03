Ronnie Alonte goodbye showbiz, basketball na tututukan?

Babu na nga ba si Ronnie Alonte sa showbiz at ang pagiging professional basketball player na ang aatupagin niya?

Sad nga ang fans nila ni Loisa Andalio sa X nang mabalitaan na hindi na muna magiging active sa showbiz si Ronnie para makapaglaro bilang isang professional basketball players ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Maglalaro si Ronnie sa team ng Biñan Tatak Gel Beast Motorcycle tires GameX sa bagong season ng MPBL na magsisimula sa March 16, 2024.

Super busy na nga raw ang aktor sa paghahanda sa kaniyang pagsalang sa professional basketball league na dream niya talaga noon pa man. Tutok na tutok daw si Ronnie sa pag-eensayo.

Pero kahit gaano ka-busy si Ronnie sa basketball ay supportive friends pa rin naman sila ni Loisa sa mga kaibigan nila sa showbiz.

Spotted nga last Saturday si Ronnie kasama ang girlfriend na si Loisa at iba pang kaibigan nang dumalo ang mga ito sa opening ng bagong club nina Vice Ganda at Ryan Bang sa Angeles, Pampanga.

At nitong Linggo naman ay nagkaroon ng mall show ang LoiNie sa Ali Mall kung saan nakipag-bonding sila sa fans.

Napanood din si Loisa sa ‘ASAP Natin ‘To’ na nakipag-dance clash kay Chie Filomeno.

Hindi naman totally mami-miss ng mga fan si Ronnie dahil live na mapapanood ang games ng MPBL online at sa iba pang digital platforms.

Samantala, mukhang sa kasalan na talaga hahantong ang pagmamahalan ng LoiNie ha.

Matapos ngang i-post ni Ronnie sa kanyang Instagram ang pagbisita nila ni Loisa sa nabiling lupa sa Silang, Cavite ay umugong na ang tsikang magpapakasal na sila.

At hindi lang pala isang property ang pag-aari nila kundi dalawa.

Maganda raw ang location nito, nasa taas ng bundok kaya super lamig at napakaganda ng view.

Kaya naman super kayod ang magkasintahan para mapatayuan na nila ng dream house ang nasabing lupain.

Bongga!