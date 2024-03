Inalmahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang napaulat na paglayag ng 2 sasakyang pangdagat ng China sa Philippine Rise, na nasa loob ng exclusive economic zone (EEZ) ng bansa.

“The Philippines will not compromise its territorial integrity or allow any encroachment upon its sovereign rights. Philippine Rise is unques-tionably within our EZZ, and we will assert our authority to safeguard our maritime domain,” diin ni Romualdez.

Iginiit ni Romualdez na ang Philippine Rise ay mahalagang bahagi ng bansa at ang hindi otorisadong pagpasok dito ay maituturing na pangmamaliit sa soberanya ng bansa.

“The Philippine Rise is a vital marine resource rich in biodiversity and potential for scientific research, as well as economic opportunities for our country. We must protect and harness its full potential for the benefit of the Filipino people,” sabi nito.

Iginiit din ng lider ng Kamara ang kahalagahan na sundin ang mga international laws at protocols. (Billy Begas/Eralyn Prado)