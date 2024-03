Rogen Ladon nakalusot sa 1st round qualifying

BUWENAMANONG panalo ang sinuntok ni 2016 Rio Olympian Rogen Ladon para sa Philippine national boxing squad nang makuha ang 4-1 decision laban kay Federico Serra ng Italy sa men’s 51kgs flyweight division nitong Lunes ng madaling araw, habang susubok na maipanalo nina Mark Ashley Fajardo at Ronald Chavez, Jr. ang kani-kanilang unang laban ngayong Martes ng hapon sa first World Olympic Qualifying tournament sa E-Work Arena, Busto Arsizio, Italy.

Uusad sa round-of-32 ang 30-anyos na tubong Bago City, Negros Occidental na flyweight boxer matapos makuha ang tigalawang 29-28 at 30-27 sa mga hurado, habang nakuha naman ng Italian boxer ang isang 29-28 na iskor sa isa pang judge.

Sunod na makakatapat ng 5-foot-4 Pinoy southpaw si Said Mortaji ng Morocco na nakakuha ng bye sa round-of-64, na susubukang sundan ang gold medal performance sa nagdaang Boxam International Tournament sa La Nucia, Spain nitong Enero.

Sakaling magtagumpay si Ladon kontra sa Moroccan boxer ay sunod nitong makakatapat ang magwawagi kina 2022 European Championships at Commonwealth Games silver medalist Kiaran MacDonald ng Great Britain, na galing naman sa 3-2 split decision na panalo kay Istvan Szaka ng Hungary, at Ortega Jokhu ng Trinidad and Tobago sa round 3.

Nalasap naman ng Pilipinas ang unang pagkabigo sa Olympic Qualifying nang hindi palarin si Southeast Asian Games medalist Riza Pasuit sa women’s under-60kgs laban sa mas batang si Krisandy Rios ng Venezuela nang malasap nito ang 0-5 unanimous decision 29-28, 29-27, 29-27, 30-27, 29-28.

“There are 602 boxers from 113 countries participating here so it will be tough to qualify. Since January, the team had a training camp in Australia and competed in a tournament and had a camp in Spain. Our boxers and coaches have prepared well and are ready for this challenging journey towards their Olympic dreams,” pahayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Marcus Jarwin Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Kasama sa delegasyon sina coach Don Abnett, Ronald Chavez, Elmer Pamisa, Reynaldo Galido, Mitchel Martinez at Gerson Nietes, Jr.

Babanat naman ang 19-anyos na si Fajardo kontra kay Albertino Monteiro ng Portugal sa men’s under-63.5kgs, na pilit babawi sa maagang pagkalaglag sa Boxam tourney. Sl

Sakaling umusad sa round 2 si Fajardo ay maaaring makatapat nito ang isa kina Jose Manuel Viafara ng Colombia at Gianluigi Malanga ng Italy.

Magbabawi rin sa kanyang darating na laban si Chavez, Jr. kontra kay Bruno Fernandes de Barrios ng Cape Verde sa men’s 71kgs light-middleweight category. Kung papalaring umabante sa round 2 ay makakatapat nito ang isa kina Shokhobzhon Shukurov ng Tajikistan at 2018 Asian Games bronze medalist at 2022 Asian Championships runner-up Zeyad Ishaish ng Jordan. (Gerard Arce)