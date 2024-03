Richard Gutierrez tikom pa rin bibig sa hiwalayan kay Sarah Lahbati

Kahit umamin na nga si Sarah Lahbati sa interview sa kanya ni ABS-CBN showbiz correspondent MJ Felipe na hiwalay na sila ng mister na si Richard Gutierrez, nananatili namang tikom pa rin ang bibig ng Kapamilya Ultimate Action Star tungkol sa bagay na iyon.

Nang makausap namin si Richard, aminado naman siya na may mga nagpadala sa kanya ng istorya ng pag-amin ni Sarah tungkol sa kanilang hiwalayan, pero wala naman siyang sinabi sa amin kung may balak ba siyang kumpirmahin ang bagay na iyon.

Basta nang makausap namin siya ay sinabing kasama niya ng araw na iyon ang mga anak na sina Zion, Kai.

Nasa kanya nga ang mga anak kaya tamang-tama raw at makukuha na ng mga bata ang pasalubong naming chocolates mula sa Japan.

So tahimik nga lang talaga si Richard tungkol sa hiwalayan nila ni Sarah kaya kapag may mga nangungulit sa amin ay sinasabi na lang namin na hindi kami sure kung kailan magsasalita ang aktor tungkol doon o kung may balak ba siyang kumpirmahin ang sinabi ni Sarah.

Sa tuwing kausap din kasi namin si Richard ay palaging ang anak na sina Zion, Kai ang ikinukuwento niya sa amin.

Na sobrang saya nga siya kapag turn na niya na makasama ang mga anak.

Actually ang kuwarto nga nina Zion, Kai sa kanyang bahay na tinitirhan ay mismong si Richard ang nag-ayos.

Sobrang saya talaga ni Richard kapag kasama sina Zion, Kai.

Eh sa isang interbyu rin naman ni Sarah sa TV5 showbiz anchor na si MJ Marfori ay inamin niyang co-parenting sila ni Richard sa dalawa nilang anak.

Anyway, kung sakaling magsasalita naman si Richard kaugnay ng hiwalayan nila ni Sarah ay siguradong mababasa ninyo ang tungkol doon dito sa Abante.

So abang-abang na lang, ha! (Jun Lalin)