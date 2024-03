Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Lunes na kakasuhan ng child abuse at qualified human trafficking si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Sinabi ni Remulla na pinayagan ng Department of Justice (DOJ) ang petition of review, at kanyang inatasan ang Office of the City Prosecutor ng Davao City na maghain ng kaso laban kay Quiboloy dahil sa sexual abuse ng isang menor de edad na isang paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law.

Ang qualified trafficking case naman ay isasampa sa isang korte sa Pasig City.

“Isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama for child abuse under (R.A) 7610 at qualified human trafficking,” wika ni Remulla sa press conference.

“Pinag-aralan namin nang husto at ang lumalabas talaga rito, meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama, sa isang complainant, sa isang nagrereklamo noong panahon na ‘yon ay may edad na 17 anyos noong nangyari ang krimen,” paliwanag pa ng kalihim.

Nilagdaan din ni Remulla ang hold departure order laban kay Quiboloy.

Ang isasampang kaso laban kay Quiboloy ay bunsod ng mga espekulasyon sa posibleng extradition request ng Estados Unidos kay Quiboloy.

“Ang problema kasi rito kapag nagkaroon na ng extradition at saka namin ipa-file ang kaso baka sabihin hinaharang namin ang extradition. Mabuti na rin na magkaroon ng hustisya ‘yong humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po itong nangyari. Ang krimen ay nangyari 10 years ago,” ani Remulla.

Si Quiboloy ay nahaharap sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion at sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering at international promotional money laundering sa Estados Unidos.

Sa Marso 19, 2024 na sana lilitisin ang kanyang kaso sa Amerika pero inurong ito sa Nobyembre 5, 2024. Nagtatago pa rin sa Pilipinas si Quiboloy dahil umano sa banta sa kanyang buhay habang ang mga supporter nito ay nag-rally sa Liwasang Bonifacio nitong Lunes kung saan dumalo ang abogado nitong si Ferdinand Topacio.