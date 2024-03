PNP bantay-sarado sa Makati, Taguig girian

MAGPAPAKALAT ng sapat na puwersa ang Philippine National Police (PNP) upang masiguro ang kaayusan sa pagitan ng Taguig at Makati City sa pinag-aagawang Makati Park and Garden sa Barangay West Rembo.

Ayon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, layon din ng hakbang na masigurong hindi tataas ang tensyon sa dalawang kampo na posibleng mauwi sa karahasan.

Ito’y dahil kapwa umano nagtalaga ng kanilang mga tauhan ang Taguig at Makati City sa pinagtatalunang parke para bantayan ito.

“We are constantly coordinating with the concerned local government units. We are also maintaining our presence in the area to maintain peace and order and ensure the safety of our kababayan,” saad ni Fajardo sa isinagawang press briefing sa Camp Crame.

Matatagpuan ang nasabing parke sa J.P. Rizal sa kahabaan ng gilid ng Pasig river. Tinawag din ang parke na Fort Bonifacio Riverside Park o Liwasang Bonifacio ng mga residente.

Ang nasabing lugar ay parte ng pinag-aawayan ng dalawang LGU na humantong pa sa korte.

Iginiit din ni Fajardo na wala silang karapatang makialam sa isyu ng agawan dahil usapin ito ng Taguig at Makati LGU.

“As to the ownership and management, we leave it to the concerned LGUs to discuss and resolve this in the proper forum. The PNP is not in the position to resolve whether that area can be opened in the absence of a permit, we leave it to the concerned LGUs,” ayon kay Fajardo.(Edwin Balasa)