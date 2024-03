Pinagkaguluhan sa pinning ceremony: Maymay nagpaaral ng pinsan

Flinex ni Maymay Entrata sa kanyang social media accounts ang pagka-proud niya nang dumalo siya sa isang pinning ceremony at dahil na rin sa nalalapit na graduation day ng kanyang nakababatang pinsan

“Pinning Ceremony with my baby girl Jap Entrata, sobrang proud ako sa iyo Bray. Tatlong buwan na lang may ga-graduate na sa college sa pamilya natin at dahil yun sa sikap at tiyaga mo sa pag-aaral. Mahal na mahal kita,” ‘yan ang caption ni Maymay sa mga litratong kuha sa school ceremony ng Capitol University na pinost mismo ng Kapamilya star sa kanyang Instagram at Facebook accounts.

Pinusuan ito ng mga fan ni Maymay maging ng ibang netizens. Inulan ito ng magagandang komento. Ang aktres kasi ang nagpapaaral sa kanyang pinsan.

“Wow! Congratulations Jap ang Mamang, the student and the supportive mamang Maymay. Pray ko na sana ikaw rin May will have your own college diploma soon. In God’s will.”

“Yung ramdam na ramdan mo ‘yung pagka-proud niya na parang siya ang nagluwal. Grabe! Nakakaiyak kang bata ka. Proud kami sa iyo Maymay.”

At dahil din sa post na ito ni Maymay ay napatanong tuloy ang ibang followers ng aktres dahil akala pala kasi nila ay naka-graduate na ito ng kolehiyo. Hindi pa pala.

May mga nagtanggol naman kay Maymay. Pinagpatuloy naman daw ng aktres ang kanyang studies online kaya lang ay hindi pa raw nito natatapos ang kanyang course.

Samantala, kumalat din sa X ang mga video na kung saan mapapanood ang surpresang pagdalo ni Maymay sa pinning ceremony ng pinsan.

Shookt ang mga students, parents, and teachers nang biglang umakyat sa stage ang actress-singer para ikabit ang pin sa pinag-aaral na kamag-anak. Kasabay ni Maymay ang iba pang mga magulang sa stage na nag-pin sa kani-kanilang mga anak.

Nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao sa venue nang makita ang si Maymay. Sobrang ingay sa auditorium na halos hindi na marinig ang names ng mga student na tinatawag para umakyat sa stage.

Kahit kasi nakababa na sina Maymay at Jap ay patuloy pa rin ang hiyawan ng mga mag-aaral kaya nahiya tuloy ang actress-singer.

Hindi naman nagdamot ang aktres sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya. Game na game ito at halatang super enjoy sa nasabing event.

Ang bongga ni Maymay ha, kahit super busy ng schedule ay naglaan talaga ito ng oras at lumipad papuntang Cagayan de Oro para dumalo sa importanteng school activity ng pinsan.

Napa-“Sana all” na nga lang ang ibang estudyante ng Capitol University.

“Sana all si Maymay ang guardian sa pinning, na-shock ang all. Gwapa kaayo sa personal.”

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)