Nakakuha si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng US$1.53 bilyon o P86 bilyong puhunan mula sa 12 business deal na nilagdaan sa Philippine Business Forum sa sideline ng kanyang paglahok sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne nitong Lunes.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Department of Trade and Investment (DTI) Secretary Alfredo Pascual, na ang mga business deal ay nakahanda upang himukin ang mga relasyon sa pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Australia, at mag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.

“These agreements signify our unwavering commitment to excellence and fruitful partnerships spanning diverse sectors such as renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housin¬g initiatives, the establishment of data center, manufacturing of health technology solutions, and digital health services,” pahayag ni Secretary Pascual.

Idinagdag ni Sec. Pascual na ang mga sektor ay nagpapahiwatig ng hinaharap na pakikipag-ugnayan sa negosyo ng Pilipinas-Australia, na nag-sisilbing tangible na resulta ng pagsulong ng pamumuhunan at mag-aangkla sa patuloy at hinaharap na pakikipag-ugnayan sa negosyo ng Pilipinas-Australia.

Idinagdag niya na ang mga pakikipagsosyo sa negosyo ay magbibigay din ng isang matatag na pundasyon para sa patuloy na paglago at mga pakikipagsosyo na kapwa kapaki-pakinabang sa mga darating na taon.

Ang 12 business deals ay binubuo ng 10 memoranda of understanding (MOUs) sa pagitan ng Filipino at Australian business leaders at dala-wang letters of intent (LOIs) mula sa Australian business leaders na nagnanais na mamuhunan sa Pilipinas.

Kabilang sa mga MOU ay ang pagpapaunlad, disenyo, pagtatayo, pagkomisyon at pagpopondo ng isang Tier-3 Data Center na may kapasidad na 30MW-40MW sa Poro Point Freeport Zone na may lawak ng lupa na humigit-kumulang 16 ektarya; at pagpapalawak ng Next-Generation Battery Manufacturing sa Pilipinas.

Nilagdaan din ang MOU para sa deployment ng mga solusyon sa decarbonization na binubuo ng orkestrasyon ng renewable energy, storage, at e-mobility sa New Clark City Stadium at iba pang mga site ng BCDA upang mabawasan ang mga gastos sa enerhiya, umasa sa grid power, mapabuti ang sustainability at makamit ang progreso sa paglalakbay sa decarbonization.

Ang MOU sa Collaborative Partnership on the Development of an Electric Transportation Framework sa buong property na nauugnay sa BCDA sa Pilipinas ay nilagdaan din kasama ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino (4PH)/Countryside Housing Initiatives (CHI) sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD).

Ang isa pang MOU ay para sa pagtatatag ng mga collection center at isang recycling facility para sa plastic na basura sa Pilipinas gamit ang makabagong organic recycling, synthesis ng biomass at carbon utilization at material synthesis technologies mula sa isang unibersidad sa Australia at pag-export/pamamahagi ng transparent na sustainable material para sa Australian, mga kompanya ng pagkain at inumin.