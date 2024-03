SA wakas, lumayag na si ‘SESSY,’ ang kauna-unahang electric boat na gawa sa Pilipinas!

Naisakatuparan ang paglulunsad sa isang safe, efficient, and sustainable solar-assisted plug-In electric boat (SESSY) e-boat na proudly Pinoy sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology (DOST), Maritime Industry Authority (MARINA) at Department of Energy (DOE).

Galing sa mga researcher ng Mapua University ang konsepto ng e-boat na may layuning makatulong sa pagbabawas ng carbon emission. Pinondohan ito ng P19 milyon ng DOST at DOE.

Opisyal na ipinakikilala sa publiko si SESSY nang ilunsad ang demo run nito sa Manila Yacht Club noong Pebrero 29.

Ayon kay DOST-Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development (PCIEERD) Director Enrico Paringit, kayang maghatid ng hanggang sa 10 pasahero at dalawang crew ang high-tech na e-boat.

“It has a quiet motor and less impact to the environment if energy is sourced from solar,” ani Paringit.

“There are not many e-boats in the country and the SESSY e-boat was designed for local maritime needs like for tourists,” dagdag pa ni Paringit.

Kayang lumayag ng hanggang dalawang oras ang e-boat at apat na oras naman ang kailangan para i-charge ito.

Kung tuloy-tuloy ang araw at solar energy, may dagdag na dalawang oras o higit pa ang kayang ilayag nito.