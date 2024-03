Pagsagip sa mga nawalan ng tahanan

Pagkaraan ng 15 araw na pagsagip at paghanap ng mga posibleng survivor at mga labi ng biktima ng landslide sa Davao de Oro, hininto na ng mga awtoridad ang kanilang operasyon.

Unti-unting bumalik sa kanilang pang-araw araw na mga gawain ang mga residente ng bayan ng Maco sa Davao de Oro, kung saan naganap ang trahedya noong February 6 dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan.

Pumasok na muli sa mga paaralan ang mga estudyante at bumalik na sa kanilang mga trabaho ang mga napinsala ng landslide.

Bukod sa maraming nasawi at nasugatan dahil sa landslide, marami rin ang nawalan ng kanilang mga bahay.

Ang ilan marahil ay nailipat sa evacuation center, o nakituloy sa mga kamag-anak at kaibigan habang nagpaplano kung paano ba sila babangon mula sa trahedya. Kung mamalasin ay baka maging informal settler o squatter na lamang sila.

Sa kasalukuyan, ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ay may Rental Subsidy and Financial Assistance Program para matulungan ang mga calamity victims na mangupahan muna habang naghihintay na ang kanilang mga bahay o permanent resettlement site ay magawa. Binibigyan sila ng subsidiya para matulungang mapunan ang kanilang gastusin sa pagrerenta ng housing unit.

Dahil wala namang batas para matiyak na tuloy-tuloy at may pondo ito, limitado lang kadalasan ang pagpapatupad ng programa.

Ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng House Bill (HB) 455 para lalo pang patatagin at mapalawak ang programa. Mahalaga ito lalo pa’t taon-taon ay nadadagdagan ang bilang ng mga homeless sa bansa dahil sa mga kalamidad.

Naaprubahan na sa huling pagbasa noong nakaraang Disyembre ang ating HB 455 na naisama sa ibang kapareho ring panukalang batas. Ang pinagsama-samang bill na naipasa ng Kamara ay nasa ilalim na ng HB 9506 at nai-transmit na sa Senado para sa kanilang aksyon noon ding Disyembre.

Sa ilalim ng HB 9506, bibigyan ng ayudang P3,500 ang mga kwalipikadong Informal Settler Families (ISFs) sa Metro Manila bilang tulong sa kanilang pagrerenta ng pansamantalang tirahan habang naghihintay ng permanenteng housing site.

Aalamin naman ng DHSUD at ng National Economic and Development Authority (NEDA) kung magkano dapat ang ayuda o rental subsidy para sa pangungupahan sa labas ng Metro Manila. Ito ay depende sa minimum wage rate sa mga rehiyon at ang karaniwang singil sa pagrerenta sa lugar na paglilipatan ng ISF, pero hindi dapat lumagpas sa P3,500.

Ang ayuda ay magpapatuloy hanggang sa panahon na makakalipat na ang ISF sa housing project na pinatayo sa kanila ng gobyerno.

Naikwento ko na sa inyo noon na ang panukalang batas para sa Rental Housing Subsidy ay isa sa mga priority bills ng aking amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naaprubahan na ito ng Kamara noong nakaraang Kongreso pero hindi agad naaksyunan ng Senado.

Tulad ng nasabi na ng inyong Kuya Pulong, bawat Pilipino ay may karapatang tumira sa tahanang disente, ligtas, maayos at payapa. Ang panukalang Rental Subsidy bill ang siyang tulay para matiyak na napapangalagaan ang karapatang ito.

Matagal nang dineklara ng gobyernong “no-build” zone ang lugar kung saan naganap ang landslide sa Maco pero walang ginawang pagkilos kaya’t nanatili ang mga nakatira roon sa kanilang mga bahay.

Bukod diyan ay wala rin naman silang alam kung saan makakakuha ng tulong para makalipat sila at makapangupahan sa ibang mas ligtas na lugar.

Kaya’t kailangang maisabatas na ang HB 9506 para maiwasan na ang mga trahedyang tulad ng nangyari sa bayan ng Maco.