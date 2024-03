NBI dinaklot nambugaw na club manager, owner

ARESTADO ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation – Human Trafficking Division (NBI-HTRAD) ang may-ari at manager ng isang bar dahil sa pambubugaw umano sa mga menor de edad nilang tauhan sa Concepcion, Tarlac.

Nag-ugat ang operasyon matapos i-refer sa NBI ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa Social Service Department, Sagip ng Muntinlupa ang reklamo ng isang ina na ang anak ay ni-recruit umano bilang sex worker sa Blackmail Bar Grill sa Concepcion, Tarlac.

Kabilang sa mga inaresto sina Josie Hipolito Quilantang alyas ‘Mommy Sandra,’ may-ari ng KTV bar at manager na si Angelita Quilantang Mallari, alyas Ate Vangie.

Noong Pebrero 27,2024 sinugod ng mga tauhan ng NBI-Cybercrime Division (NBI-CCD), NBI-Violence Against Women and Children (NBI-VAWCD), Sagip ng Muntinlupa, DOJ-NBI-CTIPMC ang lugar at nadakip si Mallari.

Kasunod na naaresto si Quilantang sa follow-up operation habang walong kababaihan, kabilang ang limang menor de edad, ang nasagip ng mga awtoridad.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9208 na inamyendahan ng RA 11862 (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022) at paglabag sa R.A. 7610 (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act) ang dalawang suspek sa piskalya ng Concepcion, Tarlac.(Juliet de Loza-Cudia)