Bago ipasa ang operations and maintenance ng Ninoy Aquino International Airport sa San Miguel Corporation, tila minamadali ng Manila International Airport Authority ang tatlong kontratang magkakahalagang P129.9 milyon na masasayang lamang dahil magiging responsibilidad na ito ng SMC.

Pinapa-bidding ngayon ng MIAA ang repair at maintenance ng pavements sa NAIA complex na ang delivery ay sa loob ng isang taon gayong SMC na ang mamamahala sa lugar sa loob ng tatlo o anim na buwan. Inisyu ng NAIA ang invitation to bid noong February 14, 2024 at ang deadline para sa submission ng bids ay sa March 7, 2024 na.

Public bidding ang procurement mode at tinuturing itong goods o general merchandise. P60 milyon ang gagastusin at kukunin ito sa budget ng NAIA para sa 2024. Ang delivery nito ay sa loob ng isang taon. Nagsagawa ng pre-bid conference ang MIAA para sa bidding na ito nung February 22, 2024. Ang kuwalipikasyon ng eligible bidder ay pareho lamang sa kuwalipikasyong hinanap ng MIAA nang nagpa-bidding ito para sa asphalt paving para sa airport horizontal works.

Naghahanap din ang MIAA ng contractor para sa supply ng labor at materials para sa pagpalit at upgrading ng powerhouse analog remote con-troller to supervisory control and data acquisition (SCADA) na nagkakahalagang P52.4 milyon. Para maging eligible, kailangang may experience ang bidder sa supply at installation ng SCADA para sa electrical power system. Ang delivery ng kontrata ay sa loob ng anim na buwan o 180 calendar days. Inilabas ang invitation to bid nung February 12, 2024 at ang deadline sa pagsumite ay ngayong araw, March 5, 2024. Ang budget ay manggagaling sa budget ng MIAA noong 2023.

Nagpapa-bidding din ang MIAA ng P17.5 milyong kontrata para sa supply, delivery, installation, testing and commissioning ng wildlife dispersal and aerodome alerting system at ang bidder ay dapat may karanasan sa flood control, environmental management system at lighting alert system.

Inisyu ang invitation to bid nung February 28, 2024 at ang deadline sa pagsumite ng bid ay sa March 21, 2024 na. Ang pera ay manggagaling sa budget ng MIAA nung 2023. Sa March 7 nakatakda ang pre-bidding conference nito.

Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, 36 ang pinabibidding ngayon ng MIAA, kasama na ang tatlong kontrata. (Eileen Mencias)