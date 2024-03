Magdyowa ng anim na oras: Andrea Brillantes, Kyle Echarri todo lambingan, harutan sa BGC

Holding hands sa BGC ang drama nina Andrea Brillantes, Kyle Echarri. May hawak na bulaklak si Andrea, na obvious na galing ay Kyle.

“Ang ganda ng girlfriend ko,” sabi ni Kyle patungkol kay Andrea.

At siyempre, todo lambingan ang dalawa, na nagsusubuan pa ng pagkain, ha! Kitang-kita ang kaligayahan sa kanila.

Anyway, sa chikahan nga nila ay sinabi ni Kyle na ang bet niya sa isang babae ay kind, easy going.

Kung saan-saan nga napadpad ang dalawa, pero ramdam mong magkasundong-magkasundo talaga sila sa maraming bagay. Kering-keri ni Kyle ang trip ni Andrea na pasayaw-sayaw sa harap niya, at kung ano-ano pang kaloka-lokahan.

At siyempre, sa bandang dulo ng video ay lalong naging masaya si Andrea. Kasi naman, sinabi niyang masakit na masakit na ang paa niya sa kalalakad nila.

At ang ginawa ni Kyle, tinanong niya si Andrea kung bet ba nito na bilhan siya ng sapatos. Pero bago `yon, ginawa rin ni Kyle na hubarin ang kanyang sapatos at ipasuot kay Andrea, at naka-medyas lang siya na naglakad, habang ka-holding hands pa rin si Andrea.

“Okey lang ba talaga? Sure ka? Oh, that so sweet of you Kyle!” sabi ni Andrea kay Kyle.

Well, bongga nga ang ‘Mag-jowa for a day challenge with Kyle’ na content ni Andrea para sa kanyang YouTube channel.

Na-achieve talaga niya ang lahat ng gusto niyang makuha, maranasan sa isang boyfriend.

“Guys, hindi ito scripted, ha! Mabait lang talaga si Kyle bilang lalaki!” sabi ni Andrea.

Hindi lang naipakita ni Andrea na binilhan siya ng sapatos ni Kyle dahil may endorsement daw ang aktor ng sapatos, kaya may conflict.

“Pero binilhan talaga niya ako ng shoes. I just don’t know how to prove it. Hindi lang puwedeng isama sa vlog!” sabi ni Andrea.

At bongga nga na alas-dos na ng madaling araw ay magkausap pa rin sila sa online, dahil ni-remind talaga ni Kyle si Andrea tungkol sa sapatos na hindi dapat ipakita sa vlog.

At siyempre, sa huli, nag-break din sila.

“Minahal kita ng anim na oras, sayang hindi tayo nagtagal. Hanggang dito na lang tayo,” sabi ni Andrea kay Kyle.

“Nag-enjoy naman ako bilang boyfriend kita,” hirit ni Andrea.

“Ako rin, nag-enjoy bilang girlfriend kita,” sey naman ni Kyle.

Habang sinusulat ito ay may 270,000 views na ang vlog na `yon ni Andrea, sa loob ng 19 oras.

At bitin pa rin ang mga fan nila, dahil humirit pa sila ng part 2. Ang tagal nga raw nilang hinintay ang ‘Mag-jowa challenge’ na ito ng KyleDrea, ha!

Well… (Dondon Sermino)