KINAALIWAN ng mga netizen ang isang asong ayaw umuwi kahit nakailang tawag na ang kanyang furmom.

Imbes na pagalitan ng mga netizen ang doggie na nawiwili sa paggala sa kapitbahay, mukhang nakakuha pa ng kakampi ang makulit na fur baby sa ibang mga dog lover sa internet.

Sa kanyang post, ipinakita ni OP Monica Isabel ang eksena kung saan giliw na giliw ang asong si Trexy sa galaan habang pinagkakaguluhan siya ng mga bata nilang kapitbahay.

Kahit na nakauwi na ang isa pa nilang aso dahil mainit na, inabot pa ng ilang tawag kay Trexy bago ito sumunod sa kanyang furmom at humirit pa ng ilang himas mula sa kanyang fan club bago tuluyang umuwi.

“Ang daming kalaro ni Trexy, ang cute hehe.. matulog ka muna dear Trexy, wait si kuya mo na cute din hehe..”

“Sarap buhay Trexy ahhh”

“Tuwang tuwa sa kanya ‘yung mga bata..hope to see you Trexy”