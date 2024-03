Kahit sobrang busy: Bong Revilla suportado sister na si Princess 

Bibilib ka talaga sa samaahan ni Senator Bong Revilla at ng kanyang mga kapatid.

Kahit gaano ka-busy ang actor-politician, basta para sa kanyang mga kapatid ay gumagawa talaga siya ng paraan para makasipot sa important milestones ng mga ito.

Noong Sabado nga ay sumipot si Sen. Bong sa birthday party ng kapatid niyang si Bacoor City Mayor Strike Revilla kahit nga kailangan pa niyang pumunta sa isang concert kung saan ay special guest naman ang misis niyang si Representative Lani Mercado.

Nitong Lunes ay nagpakita rin siya sa blessing & inauguration ng SPR Inspection Testing Center business na located sa Revilla Business Park, Bacoor City ng ate niyang si Princess Revilla.

Actually, kailangan niyang pumunta sa Senate, pero nagpakita muna siya sa business event ni Princess.

Less than 10 minutes nga si Sen. Bong sa lugar na iyon para i-congratulate at ipakita ang suporta niya sa kanyang ate.

“Kailangan ko nang umalis baka ma-late pa ako sa Senate,” sey ni Sen. Bong.

Siyempre, sobrang touched naman si Princess.

“‘Yung dumating dito si Bong para batiin ako, na mag-congratulate sa akin for my new business, nakaka-touch na iyon.

“Puwede naman siyang magdahilan, pero pumunta pa rin siya kasi nag-yes siya sa akin,” sey ni Princess.

Kasama nga pala ni Princess na nag-entertain sa mga bisita nila ang mga anak na sina Anton Ocampo at Imus City Councilor Igi Revilla at nandoroon din si Bacoor City Vice Mayor Rowena Bautista-Mendiola.

Siyanga pala ang new business ni Princess ay private motor vehicle inspection center.

May mga nagtatanong nga pala kay Princess kung may balak ba siyang magbalik sa pag-aartista, pero mas tutok na raw ngayon ang dating aktres sa kanyang mga business.

Naging bida noon si Princess sa ‘Blusang Itim 2’

Anyway, going back to Sen. Bong, ang dami niyang fans sa Bacoor City at pabirong sumisigaw ang mga ito ng, “Tolomeee!!!” ha!

Toleme ang pangalan ng character ni Bong sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ ng GMA-7.

So bongga!