Juami Tiongson ‘adik’ sa praktis

SI Juami Tiongson dati ang top local ng Terrafirma, dumating si top rookie Stephen Holt sa draft noong September.

Tumibay ang backcourt ni coach Johnedel Cardel.

Nanggulat ang dating palabigasang Dyip nang rumatsada ng dalawang sunod na panalo para umpisahan ang PBA Philippine Cup.

Una nilang sinagasaan ang Converge 107-99 noong Biyernes, isinunod ang NLEX 99-95 nitong Linggo.

Kontra Road Warriors, tumabo si Tiongson ng 21 points, binak-apan ni Holt ng all-around game na 17 points, 7 rebounds, 4 assists, 4 steals.

Kahit 5 of 17 sa field si Tiongson, bumawi sa 9/10 clip sa free throw line. Buo ang tiwala ni Cardel sa kanyang guard mula Ateneo.

“Juami, every practice he comes early, inuunahan niya ako,” anang coach. “5 a.m., 5:30 andu’n na ‘yan. Kaya sabi ko, I can live and die du’n kay Juami. Kasi nakikita ko ‘yung effort niya.”

Malaki raw ang kumpiyansa ni Cardel sa players niyang kinakakitaan ng extra effort, kaya kahit magkamali sa loob ay hindi niya kinakastigo agad.

“Alam ko, babawi (sila),” dagdag ni Cardel. (Vladi Eduarte)