Jayson Salubre kampeon sa 26th IGACOS Chess

NAGHARI si Jayson Salubre sa 26th IGACOS Founding Anniversary Open Chess Tournament na nilaro sa Katipunan Beach Park, Island Garden City ng Samai nitong Sabado ng gabi.

Nabigo si Salubre sa seventh at final round kay Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee FM Gian Karlo Christian Arca pero nasungkit pa rin nito ang korona

Sa katunayan ay tabla ang iskor nina Salubre, Arca at FM Austin Jacob Literatus sa six points subalit matapos idaan sa tiebreak system ay nagkampeon ang una.

Lumanding sa second si Arca, third si Literatus sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System na may format na 15 minutes plus two seconds increment per move.

Pang-apat si Mhyl Crese Wayne (5.5 points) at fifth placer si 4th Asian Para Games double gold medalist Henry Roger Lopez (5.5 points).

Tumikada muna ng limang sunod na panalo si Salubre bago yumuko kay Arca.

Samantala, naghahanda sina Salubre, Arca at Literatus para sa susunod nilang sasalihang chess tournament. (Elech Dawa)