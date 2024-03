Jake Ejercito brokenhearted: Andi Eigenmann nilinaw atake sa puso ikinamatay ng nanay

Nagluluksa nga ngayon ang mundo ng showbiz sa pagkawala ng isa sa pinakamahusay na aktres na si Jaclyn Jose.

Napuno ang social media ng mga mensahe ng pakikiramay mula sa mga netizens, fans, at mga naka-work ng first Cannes Film Fest Festival Best Actress from Southeast Asia.

Ilan nga sa nakiramay ay ang mga kasama niya sa teleseryeng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ kung saan siya kasalukuyang napapanood.

Post ni McCoy De Leon, “Tita Jane, sabi mo makakapag-eksena pa tayo.”

Kahit magkasama sila sa nasabing serye ay hindi pa nga sila nagkaka-eksena pero nagkatrabaho na sila sa Viva One original series na ‘Deadly Love’.

Naka-ilang post naman ang bida ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ na si Coco Martin sa kanyang personal na Facebook account.

Sey niya sa una niyang post, “Isa pang mahalaga sa buhay ko nawala ka pa!”

Kasama nito ang picture na yakap-yakap niya si Jaclyn na ginawa niyang profile picture.

Nasundan ito ng dalawang magkasunod na heartbroken emoji posts.

Kaninang umaga naman ay nag-post ulit siya at sey niya sa kanyang caption, “Isang pasasalamat sa isang pinakamamahal na bituin at Kapamilya. Paalam at maraming salamat, Jaclyn Jose.”

Sey ng Primetime King sa kanyang huling post, “Mahal na mahal kita! #JaclynJose.”

Inabangan naman ng netizens ang post ni Jake Ejercito, tatay ng panganay na apo ni Jaclyn sa anak nitong si Andi Eigenmann na si Ellie.

Naging short at simple lang ang naging post ni Jake kung saan isang ‘heatrboken emoji’ lang ang kanyang naging caption sa pinost niyang photo ni Jaclyn na karga-karga ang baby pa noon na si Ellie.

Samantala, sa naganap naman na presscon ngayong araw ay nagsalita at nagbigay ng official statement ang panganay na anak ni Jaclyn na si Andi.

Narito ang naging emosyonal na pahayag ni Andi, “It is great with sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Guck, better known as Jaclyn Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to myocardial infection or heart attack.

“We’d like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident.

“Please provide us the respect and privacy to grieve and we hope this would put all speculations to rest.

“We just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through the work, through her children, grandchildren, and the many lives she’s touched.

“As she herself, her life itself as her greatest obra maestra.”

Nakikiramay kami sa mga naulila ni Jaclyn Jose.