Jaja Santiago namakyaw ng award sa V.League

NAKAMIT ni Alyja Daphne ‘Jaja’ Santiago ang apat na ginto at isang pilak na medalya na bunga ng mahusay nitong paglalaro para sa pumangalawa ngayong taon na JT Marvelous sa Division I ng 29th Japan V.League 2023-24.

Sa post ng magiging asawa nito na si Taka Minowa, binati nito ang dating miyembro ng Philippine women’s national volleyball team na si Santiago sa mahusay nitong pagpapakita ng kanyang talento.

“Superb Japan V-League season for Jaja Santiago who secured four individual awards and a silver medal in recently concluded Japan V.League,” post ni Minowa.

Nakamit ng middle blocker na si Santiago ang Spike Award, na pinakauna nitong pagkakataon, ang Block Award na pangalawang beses nito napanalunan, ang Japan V.League Best 6 (Middle Blocker) sa pangalawang pagkakataon at ang espesyal na Fighting Spirit Award.

Nakamit naman nito ang pilak na medalya matapos na pumangalawa ang JT Marvelous, na nabigo sa NEC Red Rockets, 3-1, sa mga iskor na 27-25, 32-30, 18-25 at 25-17. (Lito Oredo)