Inihain sa Senado ang resolusyon na nagbibigay parangal sa aktres na si Jaclyn Jose na sumakabilang buhay dahil sa atake sa puso noong Sabado nang umaga.

Sa Senate Resolution 942 na inihain ni Senador Jinggoy Estrada, nagpahayag ito ng taos-pusong pakikiramay at pagdadalamhati sa pagpanaw ni Jose, Mary Jane Guck sa tunay na buhay.

“Jaclyn Jose has proven to be a versatile and hardworking actress… known as the ‘Queen of Under Acting’ for her distinctive and exceptional ‘no acting style of acting’ which captivated audiences,” sabi ni Estrada sa resolusyon.

Hindi rin umano matatawaran ang husay ng aktres sa pag-arte sa loob ng apat na dekada at nagsilbi ring inspiras¬yon sa iba’t ibang henerasyon ng mga aktor at film enthusiast.

“Her acting prowess, profound portrayals of different characters, and depth as an actress truly made an indelible mark in the country’s entertainment industry. Jaclyn Jose brought life to her roles, making them feel real and relatable, transcending borders, and touching the hearts of those who watched,” dagdag niya.

Binanggit pa ni Estrada ang makasaysayang panalo ni Jose sa 69th Cannes Film Festival kung saan nasungkit niya ang Best Actress award sa pe-likulang “Ma Rosa” sa ilalim ng direksiyon ng premyadong direktor na si Brillante Mendoza.

Nakiisa rin si Senador Robin Padilla sa mga Pilipino sa pagluksa sa pagpanaw ni Jose, na aniya’y isang “icon of professionalism, grace and talent in the entertain-ment industry.” (Dindo Matining)