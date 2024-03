Iba’t ibang benepisyong nakukuha sa mani

Hindi lang masarap na `snack’ ang mani kundi marami ring benepisyong maaring makuha sa pagkain nito dahil mabuti ito sa puso at utak.

Gayunman, hindi lahat ng ‘nuts’ ay pare-parehas ng nutrition profile. Ang ilan ay mataas sa protina habang ang iba ay may micronutrients na dahilan para sila ay kuminang.

Kahit na papakin o ihalo sa salad, gilingin para ihalo sa pagkain o lagyan ng butter, nakatitiyak na ang mani ay mainam sa kalusugan.

Nabatid na maraming klase ng nuts pero 6 na klase ang pinakamasustansiya.

Kabilang na ang almonds, walnuts, Pistachios, Brazil nuts, pecans, cashew na may mataas na level ng magnesium.

Ang Almond ay isang nut na may pinamaraming protina, mayaman din ito sa fiber, magnesium at Vitamin E, mainam sa puso at nakakakontrol ng blood sugar.

Ang walnuts naman ay excellent plant na pinagkukunan ng omega-3 fats na nakakapag-promote ng malusog na blood pressure, cholesterol at triglyceride levels.

Habang ang Brazil nut naman ay may malaking papel o ginagampanan sa thyroid function DNA synthesis at anti-inflammatory processes.

Ang Pistachios naman ay mayaman sa Vitamin B at at mainam ito sa mata, utak at nagsisilbing antioxidant at lumalaban sa pamamaga sa loob ng katawan.

Habang ang Pecans nut ay malimit namang ginagamit sa thanksgiving pies at holiday cookies.

Mayaman din ang pecans sa unsaturated fats at mainam sa puso. (Juliet de Loza-Cudia)